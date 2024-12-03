Глава Башкирии высказался об инфраструктуре города Салавата.

— Это решаемый вопрос. Я, честно говоря, не очень верю, при крупных торговых центрах как правило, есть. Но вы разберитесь в этом вопросе, обязательно надо сделать, — обратился Радий Хабиров к главе города Салавата. — Кино — важная часть досуга людей. Возьмите в работу, если помощь от нас нужна — давайте вместе подумаем. Этим может и бизнес заняться.