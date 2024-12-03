Глава Башкирии высказался об инфраструктуре города Салавата.

Радий Хабиров на прямой линии с Главой Башкирии высказался об инфраструктуре города Салавата. С вопросами через сообщения обратились жители этого крупного города республики. Один из вопросов — когда вернут кинотеатр «Октябрь»? В настоящее время, по словам жителей, здание стоит и не работает, и им приходится ездить смотреть кино в другие города.
— Это решаемый вопрос. Я, честно говоря, не очень верю, при крупных торговых центрах как правило, есть. Но вы разберитесь в этом вопросе, обязательно надо сделать, — обратился Радий Хабиров к главе города Салавата. — Кино — важная часть досуга людей. Возьмите в работу, если помощь от нас нужна — давайте вместе подумаем. Этим может и бизнес заняться.
Радий Хабиров напомнил, как недавно на оперативном совещании правительства ругал главу города за дворы в Салавате.
— Зато за небитого двух битых дают! Мы с вами договорились, — отметил Глава региона. — Всегда на Салават опирались, как на крепкий город. Вчера-позавчера мы провели совещание по школе, которую жители Салавата просят, договорились по «Комфортной среде», и по улице, которую вы просили, финансирование добавим. Вы главное, всё делайте качественно и вовремя.