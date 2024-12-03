Башкирия и Беларусь расширяют совместные проекты

— В условиях стремительных изменений на мировой арене, экономического давления и новых вызовов перед нами открываются новые уникальные возможности для углубления нашего сотрудничества, — подчеркнул руководитель ведомства. — Здесь у нас уже успешно апробированы передовые инструменты для «союзных» проектов. Благодаря нашей совместной работе с белорусским холдингом «Амкодор» в прошлом году буквально за 9 месяцев под индивидуальные требования инвестора был построен завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна общей площадью более 24 тысяч кв. м. Он стал крупнейшим производителем машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна на территории Уральского региона.