Башкирия и Беларусь расширяют совместные проекты

Исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов в своем выступлении подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества между Башкортостаном и Беларусью, которое длится уже 25 лет.
Он отметил, что Республика Беларусь является одним из основных стратегических партнеров в разных сферах — экономической, социальной и культурной. Беларусь поставляет продукты химической промышленности, металлы и изделия и закупает машиностроительную продукцию, продовольственные товары, продукты химической промышленности. Утверждена Программа долгосрочного взаимодействия Башкортостана и Беларуси. В ней консолидированы все активности по ключевым направлениям сотрудничества. Программа включает в себя более 50 совместных проектов между предприятиями двух республик.
— В условиях стремительных изменений на мировой арене, экономического давления и новых вызовов перед нами открываются новые уникальные возможности для углубления нашего сотрудничества, — подчеркнул руководитель ведомства. — Здесь у нас уже успешно апробированы передовые инструменты для «союзных» проектов. Благодаря нашей совместной работе с белорусским холдингом «Амкодор» в прошлом году буквально за 9 месяцев под индивидуальные требования инвестора был построен завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна общей площадью более 24 тысяч кв. м. Он стал крупнейшим производителем машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна на территории Уральского региона.
Спикер подчеркнул, что для укрепления экономических связей между Башкортостаном и Беларусью республика расширяет свою особую экономическую зону «Алга» на 106 гектаров для реализации совместных проектов. В последние два года зона признана самой динамично развивающейся в России в категории «импортозамещение». Расширение будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.
Автор: Сергей Николаев.