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Радий Хабиров рассказал о своих врагах за рубежом

Сегодня вокруг России сформировано агрессивное и лживое информационное поле. И главная задача властей — объяснять людям, какие процессы происходят в стране и в мире.

Источник: РИА "Новости"

"У меня, как у Главы республики, есть оппоненты и внутри республики. Это нормальный процесс и я не должен, наверное, всем нравиться. У меня есть враги и за рубежом, как вы знаете, я враг режима Зеленского. Они там мне предъявили какие-то обвинения, значит, я им не удобен и правильно выполняю свою работу. Мы должны быть все вместе в эти непростые времена.

Самое страшное, что жертвами сегодня становятся простые люди. Все вы видите каждый день, что жертвами мошенников становятся пенсионеры, врачи, депутаты. Об этом мы должны говорить каждый день и оберегать наших людей", — сказал Радий Хабиров во время Прямой линии с Главой республики.