Радий Хабиров рассказал о своих врагах за рубежом

"У меня, как у Главы республики, есть оппоненты и внутри республики. Это нормальный процесс и я не должен, наверное, всем нравиться. У меня есть враги и за рубежом, как вы знаете, я враг режима Зеленского. Они там мне предъявили какие-то обвинения, значит, я им не удобен и правильно выполняю свою работу. Мы должны быть все вместе в эти непростые времена.