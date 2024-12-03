В Южной Корее введено военное положение, начались столкновения

19:03.

19:02 Associated Press уточняет, что, согласно южнокорейскому законодательству, военное положение может быть отменено большинством голосов в парламенте, где оппозиционная Демократическая партия имеет большинство.

19:00 ⚡️Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.

18:57 Курс воны к доллару США падает вечером на новостях о введении в Южной Корее военного положения. Южнокорейская валюта в ходе торгов подешевела на 2,5%. По данным на 18:57 мск, доллар стоит 1430,12 воны.

18:55 Военное командование, созданное после объявления президентом военного положения, объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты и работу политических партий. Указ, изданный начальником штаба армии генералом Пак Ан Су, вступил в силу в 23:00 (17:00 мск). «Вся политическая деятельность, включая связанную с Национальной ассамблеей, региональными ассамблеями, политическими партиями, созданием политических организаций, митингами и протестами, запрещена», — говорится в указе.

18:52 Три вертолета прилетели на территорию парламентского комплекса около 23:46 (17:46 мск), передает Yonhap. По словам очевидцев, из них выходили вооруженные солдаты.

18:50.

18:48 ❗️ У входа в парламент начались столкновения протестующих с силовиками. Люди пытаются заблокировать военным вход в парламент.

18:47 Силы безопасности страны пытаются войти в здание Национальной Ассамблеи в Сеуле.

18:45 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения из-за попытки провести процедуру импичмента. Он обвинил парламент и контролирующую его «Демократическую партию» в том, что ситуация достигла критической точки и стала угрожать стабильности страны. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию происходящего в Сеуле.