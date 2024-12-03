Глава Башкирии поблагодарил силовиков за чистку рядов от коррупции.

Радий Хабиров в ходе прямой линии с Главой Башкирии опроверг слухи о том, что оппоненты ведут некую силовую кампанию против башкирских чиновников из мести к нему.
«Я бы краски так не сгущал. Идет нормальная работа силовых структур. Она была, есть, мы свидетели постоянной этой работы. Чиновничество — это отражение общества. Мы никогда не говорим, что все безупречны. Бывают и негодяи. Сказать, что их никогда не будет? Нет, они будут, такова жизнь. Стоит задача — вовремя от них избавляться. Силовые структуры принимают решения, значит, мы где-то не досмотрели, где-то надо быть более жестким, более внимательным. Я бы тут не рисовал некую конспирологическую теорию, — сказал Глава РБ. — Всегда надо смотреть, чтобы был разумный баланс».
Радий Хабиров напомнил, что он — юрист, и понимает принципы права.
«Правоохранители занимаются своим делом, а судебная власть — своим. Есть иногда и ошибки, и оправдательные приговоры. Например, замминистра транспорта Жулькова привлекали к уголовной ответственности. Меня спрашивали, почему я его не увольнял. А почему я должен был его уволить? Я, как юрист, ждал судебного решения. Пришел оправдательный приговор, а что бы было, если бы я его уволил? Спрашивают, почему главу минтраса сразу уволил. А как я его не уволю, если он сразу признал свою вину, что взятку взял. Конечно, я его уволю в тот же час, в тот же день, когда мне об этом сообщили. О деятельности Клебанова я потом много неприятных вещей узнал. Тут разные случаи. Я вижу нормальный ход вещей, когда силовики выполняют свою работу и, в принципе, очищают. Не вижу я тут мести мне», — сказал Глава РБ.
Как сообщал Башинформ, в Уфе сейчас идет Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV и радиостанции «Юлдаш» ответит на самые актуальные вопросы жителей.