Глава Башкирии поблагодарил силовиков за чистку рядов от коррупции.

«Правоохранители занимаются своим делом, а судебная власть — своим. Есть иногда и ошибки, и оправдательные приговоры. Например, замминистра транспорта Жулькова привлекали к уголовной ответственности. Меня спрашивали, почему я его не увольнял. А почему я должен был его уволить? Я, как юрист, ждал судебного решения. Пришел оправдательный приговор, а что бы было, если бы я его уволил? Спрашивают, почему главу минтраса сразу уволил. А как я его не уволю, если он сразу признал свою вину, что взятку взял. Конечно, я его уволю в тот же час, в тот же день, когда мне об этом сообщили. О деятельности Клебанова я потом много неприятных вещей узнал. Тут разные случаи. Я вижу нормальный ход вещей, когда силовики выполняют свою работу и, в принципе, очищают. Не вижу я тут мести мне», — сказал Глава РБ.