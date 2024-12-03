В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, заявил спикер парламента У Вон Сик на заседании.
Все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену. Всего в парламенте 300 депутатов.
Ранее У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.