Порт-Сент-Луси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране, заявил спикер парламента У Вон Сик на заседании.

Все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену. Всего в парламенте 300 депутатов.

Ранее У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.