Хабиров признал, что транспортная реформа в Уфе «застопорилась»

Транспортная реформа в Уфе «застопорилась». Сейчас власти думают, что делать дальше, признался глава Башкирии Радий Хабиров в ходе Прямой линии 3 декабря.
По его словам, на сегодняшний день провели большую работу и выполнена часть задач.
«Обновили парк автобусов, ввели транспортную карта “Алга”, но дальше процесс не идет хорошо, из-за того, что произошел “определенный затык”. Мы это понимаем», — отметил он.
Глава региона добавил, что в Уфе отказались от системы брутто-контрактов, когда покупают услугу пассажирских перевозок. По его словам, это «просаживает» бюджет: приходится много доплачивать за упущенную выгоду.
«Если же разрешить поднять тарифы, чтобы перевозчик мог заработать самостоятельно, то возникнет социальная проблема. Думаем, как дальше быть», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики считает, что недостаточно просто закупить автобусы и трамваи, а необходимо наладить качество обслуживания.