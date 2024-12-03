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Военные покинули здание парламента в Сеуле

Военные покинули здание парламента Южной Кореи.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Военные покинули здание парламента Южной Кореи, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика.

Парламент ранее проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом. Военное положение запрещает работу парламента и политических партий.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.