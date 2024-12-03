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Несколько десятков вооруженных военных остаются у парламента Южной Кореи

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере несколько десятков бойцов спецназа продолжают оставаться возле здания парламента Республики Корея. Прямую трансляцию из здания ведет телеканал YTN.

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На кадрах военнослужащие в тактических шлемах и бронежилетах стоят у угла здания. Многие из них вооружены штурмовыми винтовками. Менее чем в 100 метрах от них стоят сторонники оппозиции.