Несколько десятков вооруженных военных остаются у парламента Южной Кореи

16
На кадрах военнослужащие в тактических шлемах и бронежилетах стоят у угла здания. Многие из них вооружены штурмовыми винтовками. Менее чем в 100 метрах от них стоят сторонники оппозиции.
СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере несколько десятков бойцов спецназа продолжают оставаться возле здания парламента Республики Корея. Прямую трансляцию из здания ведет телеканал YTN.
На кадрах военнослужащие в тактических шлемах и бронежилетах стоят у угла здания. Многие из них вооружены штурмовыми винтовками. Менее чем в 100 метрах от них стоят сторонники оппозиции.