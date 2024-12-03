Военное положение в Южной Корее: что происходит

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время обращения к нации объявил о введении в стране военного положения, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить конституционный порядок». Он назвал парламент (Национальное собрание), который контролируется оппозиционной президенту Демократической партии («Тобуро») «группой преступников» и обвинил оппозицию в попытках парализовать работу администрации с помощью импичмента.
Начальник штаба армии Пак Ан Су, командующий штабом по военному положению, заявил, что с 3 декабря «Национальное собрание, местные советы, политические партии, политические объединения и митинги запрещены». Была введена государственная цензура.
Согласно Конституции Южной Кореи, если Национальное собрание большинством голосов потребует отмены военного положения, то президент должен сделать это. Несмотря на стянутые к зданию Национального собрания войска, члены парламента попали в здание и проголосовали за отмену военного положения. За это проголосовали 190 присутствовавших из 300 членов Национальной ассамблеи Южной Кореи. Лидер партии «Сила народа», представителем которой является и президент Юн Сок Ёль, Хан Дон Хун заявил, что он будет «работать с депутатами, чтобы остановить» незаконное объявление военного положения. По его словам, в партии ничего не знали о планах президента.
На новости курс южнокорейской воны упал до минимума за два года по отношению к американской валюте (1427,10 за доллар).
Востоковед Ирина Ланцова рассказала в комментарии «Осторожно, новости», что военное положение в Южной Корее — результат долгого политического кризиса. «Ничем хорошим для президента Юна не закончится — попытка предвосхитить собственный импичмент и так далее», — сказала Ланцова. «После кризиса 2016 года и кризиса с Пак Кын Хе ситуация у консерваторов была непростая. Ситуация с Юном эту историю усугубит», — предположила эксперт.
Согласно предложению оппозиции бюджет составит $485,3 млрд, это на $2,937 млрд меньше, чем в предложении партии президента.
Новый парламент был избран 10 апреля. Оппозиционная Демократическая партия («Тобуро») вновь одержала победу, получив 175 из 300 мест в парламенте. Разрыв между правящей партией и контролирующей Национальную ассамблею оппозицией стал самым большим с конца 1980-х годов, когда Южная Корея перешла к демократии. Прошедшие выборы отличились самой высокой за 32 года явкой — 67%.
В случае победы на парламентских выборах «Сила народа» рассчитывала принять ряд мер по сокращению бюджетных расходов, дерегуляции бизнеса, снижению налогов для компаний и сделок с недвижимостью и расширить использование атомной энергии, пишет Bloomberg. Демократическая партия, напротив, выступает за отказ от ядерной энергии и рост налогов.
«Сила народа» проиграла из-за ряда факторов. Выборы проходили на фоне роста цен на товары. Сильнее всего подорожала сельскохозяйственная продукция — в марте, накануне выборов, на 20,5% в годовом выражении. Чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией, Юн отправился на рынок, как выяснилось в последствии, субсидируемый, и похвастался разумными ценами на зеленый лук.
Его высказывание тут же высмеяли в социальных сетях, а оппозиционные политики пообещали, что «президента Юна погубит пучок зеленого лука».
Но куда большее значение для проигрыша правящей партии имела забастовка интернов и ординаторов, продолжающаяся с конца февраля. Более 90% врачей младшего звена написали заявления об увольнении после анонсированного Юном увеличения числа мест в медвузах. Это привело к тому, что некоторые больницы закрыли часть отделений и массово перенесли плановые операции. В начале апреля рейтинг президента обвалился до 34%.