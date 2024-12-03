Военное положение в Южной Корее: что происходит

Согласно Конституции Южной Кореи, если Национальное собрание большинством голосов потребует отмены военного положения, то президент должен сделать это. Несмотря на стянутые к зданию Национального собрания войска, члены парламента попали в здание и проголосовали за отмену военного положения. За это проголосовали 190 присутствовавших из 300 членов Национальной ассамблеи Южной Кореи. Лидер партии «Сила народа», представителем которой является и президент Юн Сок Ёль, Хан Дон Хун заявил, что он будет «работать с депутатами, чтобы остановить» незаконное объявление военного положения. По его словам, в партии ничего не знали о планах президента.