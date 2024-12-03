Глава Башкирии заявил, что не видит смысла ограничивать работу мигрантов

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не готов вводить ограничения по трудовой деятельности для мигрантов, хотя ему поступали обращения от различных органов власти, в том числе от силовых структур. Об этом он сообщил в ходе Прямой линии 3 декабря. По его словам, в Башкирии «нет такой остроты» по этому вопросу, как в других российских регионах.
По словам главы республики, люди приехали «просто заработать», и в этом нет ничего необычного, потому что «весь мир так живет».
«Нам мигранты нужны, — подчеркнул Радий Хабиров. — Экономика наша не в состоянии в полной мере работать. Мы не умрем, конечно, без них, откровенно говоря, но если они работают, почему нет? Для них плюс — что они зарабатывают, для нас — что экономика работает».
Хабиров отметил, что нельзя лишь доводить до ситуации, когда плотность заселения иностранцами становится слишком высокой и возникают конфликты с местным населением.
«Мигранты бывают разные, — сказал он. — К сожалению, были случаи, когда представители среднеазиатских республик совершали террористические акты. Здесь просто нужно плотно работать. Но сказать так, что мигрантская преступность выше, чем средняя наша — нет! Просто все связанное с мигрантами, сразу вызывает большую рефлексию. Два башкира подрались — одна история. Мигрант с башкиром — уже другая. Поэтому здесь нужны просто хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями».
Хабиров подчеркнул также, что Башкирия является регионом, где никого не отталкивают, если сюда приезжают с миром.
«Да, ряд регионов такие ограничения (запрет на работу) вводят. Я не вижу в этом смысла! Мы в хорошем контакте с руководителями диаспор. Возникают какие-то ситуации, разговариваем — и все эти вопросы решаем», — резюмировал он.