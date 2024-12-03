Глава Башкирии заявил, что не видит смысла ограничивать работу мигрантов

«Мигранты бывают разные, — сказал он. — К сожалению, были случаи, когда представители среднеазиатских республик совершали террористические акты. Здесь просто нужно плотно работать. Но сказать так, что мигрантская преступность выше, чем средняя наша — нет! Просто все связанное с мигрантами, сразу вызывает большую рефлексию. Два башкира подрались — одна история. Мигрант с башкиром — уже другая. Поэтому здесь нужны просто хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями».