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Участника программы «Время героев» назначили в правительство Петербурга

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Николай Королев назначен на должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале программы.

Источник: © РИА Новости

«Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы “Время героев” капитан 2-го ранга Николай Королев назначен на должность заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В рамках обучения наставником Королева стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Под его руководством участник проходил стажировку, по итогам которой получил приглашение занять должность в правительстве города.

«Такой формат обучения — синергия практических навыков и знаний, которые дает Президентская академия, позволяет раскрыть управленческий потенциал каждого участника программы. Применение уникального опыта участников СВО привносит новый подход к решению задач и способствует повышению эффективности управленческой команды», — отметил участник программы.

Королев с 2017 года служил на Балтийском флоте. Награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.