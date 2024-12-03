Участника программы «Время героев» назначили в правительство Петербурга

При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.