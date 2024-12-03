Солдаты полезли в окна парламента Южной Кореи после объявления военного положения

Ли Чжэ Мён добавил, что в текущей ситуации могут мобилизовать военных для ареста членов Национального собрания. По его словам, и он, и его коллеги готовы положить жизнь на защиту страны. Ли Чжэ Мён призвал граждан оказать поддержку в сохранении демократии в Южной Корее, прийти к зданию национального собрания и высказаться. Он отметил, что до всей ситуации в стране «правили прокуроры», сейчас же власть может перейти к военным. Политик заявил, что только народ может отдавать приказы корейской армии.