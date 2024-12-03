Генсек НАТО призвал укреплять ПВО Украины

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны укреплять ПВО Украины и наращивать другую военную помощь.
«Союзники — на вашей стороне. Нам необходимо сделать несколько вещей: обеспечить защиту энергетической инфраструктуры… необходимо также сделать больше для противовоздушной обороны, чтобы максимально защитить вашу страну с точки зрения ПВО. Также необходимо обеспечить требуемую военную помощь», — сказал он в совместном обращении с главой МИД Украины Андреем Сибигой перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.