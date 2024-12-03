Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Кремль сообщил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны, стороны обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии.
«Обсужден также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие», — говорится в сообщении.