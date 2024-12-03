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Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества двух стран с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Кремль сообщил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся по инициативе турецкой стороны, стороны обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии.

«Обсужден также ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества с упором на торгово-экономическую и энергетическую составляющие», — говорится в сообщении.

Путин Владимир
торговля
экономика