Глава Башкирии рассказал о популяризации башкирской лошади.

Радий Хабиров в ходе прямой линии с Главой Башкирии, отвечая на вопрос фермера из Абзелиловского района Айтугана Фаттахова о популяризации башкирской лошади и коневодства среди детей и подростков, сообщил, что в правительстве республики обсудят создание нового проекта.
— Один из важных результатов нашей работы — это то, что мы получили патент на бренд «Башкирская лошадь». Нам удалось сохранить уникальность наших лошадей. Мы можем штрафовать за использование этого бренда. В Чишминском районе будет строиться центр башкирской лошади. Я погружусь в эту тему и на совещании правительства республики обсудим вопросы создания нового проекта, — сказал Радий Хабиров.