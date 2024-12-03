Глава Башкирии рассказал о популяризации башкирской лошади.

— Один из важных результатов нашей работы — это то, что мы получили патент на бренд «Башкирская лошадь». Нам удалось сохранить уникальность наших лошадей. Мы можем штрафовать за использование этого бренда. В Чишминском районе будет строиться центр башкирской лошади. Я погружусь в эту тему и на совещании правительства республики обсудим вопросы создания нового проекта, — сказал Радий Хабиров.