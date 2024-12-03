НАТО пересечет красную линию, вступив в конфликт на Украине, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 3 дек — РИА Новости. Вступление НАТО в конфликт на Украине — это красная линия, проведенная самим альянсом, цель Венгрии заключается в том, чтобы за полтора месяца до инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ее никто не пересек, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Моя цель — еще раз подчеркнуть, что красные линии действительно существуют… часть их мы сами провели 2,5 года назад в этом же здании, не в том же составе — поскольку люди часто меняются, — но на таком же заседании глав МИД. Одна красная линия как раз заключалась в том, что НАТО не может стать участником этого конфликта. А сейчас мы отмечаем много противоположных позиций», — сказал Сийярто журналистам после заседания глав МИД стран НАТО, которое транслировалось в соцсети Facebook*.
По его словам, Венгрия нацелена на то, чтобы «в ближайшие полтора месяца эти красные линии сохранились и НАТО их не перешла», а также чтобы до инаугурации Трампа вообще «не произошло такого, что может поставить под угрозу установление мира» на Украине.
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