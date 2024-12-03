НАТО пересечет красную линию, вступив в конфликт на Украине, заявил Сийярто

«Моя цель — еще раз подчеркнуть, что красные линии действительно существуют… часть их мы сами провели 2,5 года назад в этом же здании, не в том же составе — поскольку люди часто меняются, — но на таком же заседании глав МИД. Одна красная линия как раз заключалась в том, что НАТО не может стать участником этого конфликта. А сейчас мы отмечаем много противоположных позиций», — сказал Сийярто журналистам после заседания глав МИД стран НАТО, которое транслировалось в соцсети Facebook*.