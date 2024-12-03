СМИ: военное положение в Южной Корее сохранится до распоряжения президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.