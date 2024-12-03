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СМИ: военное положение в Южной Корее сохранится до распоряжения президента

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Военное положение будет сохраняться в Южной Корее до соответствующего распоряжения президента страны Юн Сок Ёля о его отмене, сообщает телеканал YTN.

Источник: Reuters

«История с военным положением будет сохраняться до того, как президент выдаст отдельное указание», — сообщил журналист телеканала.

Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.