Президент Токаев провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Саудовской Аравией. По его словам, за этот период страны наладили доверительный политический диалог, создали прочную правовую базу и реализовали ряд инвестиционных проектов.