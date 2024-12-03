В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин во вторник подвергла критике новый пакет военной помощи Украине, обратив внимание на то, что многие американцы остаются без крова и страдают от последствий урагана в штате Северная Каролина.
В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин.
«Америка снова последняя! Эти деньги следует потратить на помощь людям в Западной Северной Каролине, которые остались без крова и спят в палатках!» — написала Тейлор-Грин в соцсети X в ответ на пост Блинкена о помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.