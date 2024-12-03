В Кремле обеспокоены введением военного положения в Южной Корее

Военное положение в Южной Корее было введено на фоне конфликта между президентом и парламентом. Правящая Демократическая партия проголосовала за сокращение бюджета, а также предлагала провести импичмент государственного аудитора и главного прокурора. Президент заявлял, что оппозиция готовится сместить его с должности и создать хаос в стране.