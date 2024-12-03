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В Кремле обеспокоены введением военного положения в Южной Корее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее в связи с введением военного положения. Он сказал, что Кремль внимательно наблюдает за развитием событий в стране.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — ответил Дмитрий Песков на вопрос «Интерфакса» о том, какую реакцию в Кремле вызвало введение военного положения в Южной Корее.

Сегодня, 3 декабря, вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение с целью «защиты республики от угрозы северокорейских коммунистических сил». Военное руководство страны сообщило, что действие режима запрещает любую политическую активность, в том числе работу парламента. Вскоре после заявления президента здание Национального собрания оцепили военные.

Оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство мест в парламенте, назвала решение антиконституционным. Позже депутаты проголосовали за отмену военного положения. Агентство «Рёнхап» передавало, что после этого военные покинули здание парламента. Президент не комментировал решение и не подписывал указ об отмене режима.

Военное положение в Южной Корее было введено на фоне конфликта между президентом и парламентом. Правящая Демократическая партия проголосовала за сокращение бюджета, а также предлагала провести импичмент государственного аудитора и главного прокурора. Президент заявлял, что оппозиция готовится сместить его с должности и создать хаос в стране.

Песков Дмитрий