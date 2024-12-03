Макрон исключил возможность ухода с поста президента Франции

«Если я стою перед вами, то это потому, что я был дважды избран французским народом. Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей энергией, которая у меня есть, чтобы быть полезным стране до последней секунды», — сказал президент Франции журналистам во время визита в Саудовскую Аравию.