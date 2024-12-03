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Макрон исключил возможность ухода с поста президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность своего ухода с должности в преддверии голосования по вотуму недоверия правительству. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщило агентство Agence France-Presse.

Источник: Reuters

«Если я стою перед вами, то это потому, что я был дважды избран французским народом. Я чрезвычайно горжусь этим и буду чтить это доверие со всей энергией, которая у меня есть, чтобы быть полезным стране до последней секунды», — сказал президент Франции журналистам во время визита в Саудовскую Аравию.

Макрон назвал призывы к своей отставке политической фикцией и подтвердил намерение оставаться на посту до окончания президентского срока в 2027 году.

В этот же день лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в видеоролике на своем YouTube-канале заявил о том, что Макрон потерял авторитет и доверие в результате допущенного им финансового хаоса и его приверженности президенту США Джо Байдену.

2 декабря глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал французскому правительству вотум недоверия, если «не произойдет чудо». Он признался, что не надеется на чудо после сознательного игнорирования со стороны властей на протяжении нескольких месяцев.

Макрон Эмманюэль