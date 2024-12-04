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В Башкирии составлен план капремонта на 2025 год

Краткосрочным планом на 2025 год в Башкирии предусмотрено выполнить 652 вида работ в 598 домах на сумму 5 млрд рублей, в том числе заменить 620 лифтов в 231 многоквартирном доме. Об этом сообщает министерство ЖКХ РБ.

Источник: минЖКХ РБ

Кроме того, проектом бюджета республики на 2025 год планируется предоставление государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета в размере 59 млн рублей.

Из них 34 миллиона будет направлено на ремонт крыш малоэтажных многоквартирных домов на территории сельских муниципальных районов, в которых объема собранных взносов не недостаточно для проведения указанных работ.

Оставшиеся средства в 25 млн рублей будут направлены на капремонт 4-х многоквартирных домов — объектов культурного наследия (ул. Достоевского д. 68, ул. Карла Маркса, д. 32, ул. Ленина д. 44/46, ул. Ленина д. 66) в рамках исполнения поручения Главы Республики Башкортостан.

экономика
ЖКХ