В Башкирии составлен план капремонта на 2025 год

Кроме того, проектом бюджета республики на 2025 год планируется предоставление государственной поддержки за счет средств республиканского бюджета в размере 59 млн рублей.
Из них 34 миллиона будет направлено на ремонт крыш малоэтажных многоквартирных домов на территории сельских муниципальных районов, в которых объема собранных взносов не недостаточно для проведения указанных работ.
Оставшиеся средства в 25 млн рублей будут направлены на капремонт 4-х многоквартирных домов — объектов культурного наследия (ул. Достоевского д. 68, ул. Карла Маркса, д. 32, ул. Ленина д. 44/46, ул. Ленина д. 66) в рамках исполнения поручения Главы Республики Башкортостан.