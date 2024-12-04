В Башкирии составлен план капремонта на 2025 год

Краткосрочным планом на 2025 год в Башкирии предусмотрено выполнить 652 вида работ в 598 домах на сумму 5 млрд рублей, в том числе заменить 620 лифтов в 231 многоквартирном доме. Об этом сообщает министерство ЖКХ РБ.