Президент Южной Кореи решил отменить военное положение

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране сегодня, 3 декабря, вечером. Работа парламента и политических партий была запрещена. Депутаты Национального собрания проголосовали за отмену военного положения. На митинг к зданию парламента вышли несколько тысяч человек. Они потребовали в том числе отставки президента. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.