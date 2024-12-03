Президент Южной Кореи решил отменить военное положение

«Мы примем требования Национального собрания на заседании кабинета министров и отменим военное положение. Поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, мы отменим военное положение как можно скорее», — сказал президент.
В своем заявлении Юн Сок Ёль также призвал парламент «прекратить возмутительные действия, которые парализуют функционирование страны». Он уточнил, что речь идет о намерении депутатов объявить ему импичмент, а также сократить размер бюджета.
Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране сегодня, 3 декабря, вечером. Работа парламента и политических партий была запрещена. Депутаты Национального собрания проголосовали за отмену военного положения. На митинг к зданию парламента вышли несколько тысяч человек. Они потребовали в том числе отставки президента. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.