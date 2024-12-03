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Президент Южной Кореи решил отменить военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что на заседании правительства отменит военное положение, передает Рёнхап. Он уточнил, что войска, которые были развернуты, вернутся в места дислокации.

Источник: Reuters

«Мы примем требования Национального собрания на заседании кабинета министров и отменим военное положение. Поскольку сейчас раннее утро, кворум еще не собран, мы отменим военное положение как можно скорее», — сказал президент.

В своем заявлении Юн Сок Ёль также призвал парламент «прекратить возмутительные действия, которые парализуют функционирование страны». Он уточнил, что речь идет о намерении депутатов объявить ему импичмент, а также сократить размер бюджета.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране сегодня, 3 декабря, вечером. Работа парламента и политических партий была запрещена. Депутаты Национального собрания проголосовали за отмену военного положения. На митинг к зданию парламента вышли несколько тысяч человек. Они потребовали в том числе отставки президента. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.