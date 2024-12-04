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Украина может обсудить территориальные вопросы с Россией, считает Бербок

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина может обсудить с Россией территориальные вопросы для достижения мирного соглашения Россией, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Bloomberg.

Источник: © РИА Новости

«Существуют различные элементы мира: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы, восстановление, урегулирование санкций», — сказала она.

Политик добавила, что «Украина сама решает, с какими целями сядет за стол переговоров».

В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.