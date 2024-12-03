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Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи извинился за действия президента

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун принес извинения за действия президента Юн Сок Ёля, который ранее объявил о введении военного положения в стране, сообщает местный телеканал YTN.

Источник: AP 2024

«Хан Дон Хун… заявил журналистам, что… ему очень жаль, что это произошло», — говорится в сообщении телеканала.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.

Согласно конституции, президент обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против.