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Губернатор высказался о негативном опыте уборки снега в Калининградской области

Глава региона призвал калининградцев быть осторожными на дорогах.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Беспрозванных высказался на тему прошлой уборки снега в Калининградской области.

«Негативный опыт по уборке мы недавно проходили, теперь задача — не допустить вновь. Поэтому по областным службам все команды дал, по муниципалитетам ситуации обсуждены», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 4 декабря в регионе будет плохая погода: мокрый снег, гололедица и плохая видимость.

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой беречь себя и понимать, что «дорожная обстановка может быть разной».

«Это касается и городов, и федеральных, областных трасс. Будьте аккуратны!», — написал Алексей Беспрозванных.

Калининградцев ранее попросили не парковаться на обочинах и не мешать снегоуборочной технике.