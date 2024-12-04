Губернатор высказался о негативном опыте уборки снега в Калининградской области

Губернатор Алексей Беспрозванных высказался на тему прошлой уборки снега в Калининградской области.
«Негативный опыт по уборке мы недавно проходили, теперь задача — не допустить вновь. Поэтому по областным службам все команды дал, по муниципалитетам ситуации обсуждены», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что 4 декабря в регионе будет плохая погода: мокрый снег, гололедица и плохая видимость.
Губернатор обратился к жителям региона с просьбой беречь себя и понимать, что «дорожная обстановка может быть разной».
«Это касается и городов, и федеральных, областных трасс. Будьте аккуратны!», — написал Алексей Беспрозванных.
Калининградцев ранее попросили не парковаться на обочинах и не мешать снегоуборочной технике.