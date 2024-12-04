Yonhap: обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается обычной

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения с целью «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Он подчеркнул, что попытки провести против него процедуру импичмента могут привести к параличу власти.