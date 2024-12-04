Yonhap: обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается обычной

Обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается стабильной, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников военных штабов.
В заявлении комитета отмечается, что в настоящее время не наблюдается никаких особых изменений или угроз на границе с Северной Кореей и ситуация является обычной.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения с целью «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Он подчеркнул, что попытки провести против него процедуру импичмента могут привести к параличу власти.
Ранее командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Военное положение может доставить неудобство жителям страны, но власти постараются все уладить в срочном порядке.