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Yonhap: обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается обычной

В настоящее время не наблюдается никаких особых изменений или угроз на границе.

Источник: Аргументы и факты

Обстановка на границе Республики Корея с КНДР остается стабильной, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников военных штабов.

В заявлении комитета отмечается, что в настоящее время не наблюдается никаких особых изменений или угроз на границе с Северной Кореей и ситуация является обычной.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения с целью «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Он подчеркнул, что попытки провести против него процедуру импичмента могут привести к параличу власти.

Ранее командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Военное положение может доставить неудобство жителям страны, но власти постараются все уладить в срочном порядке.