Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС заявил, что не ставил ультиматумов Путину

«Я никогда не ставил президенту России ультиматум», — утверждал Мерц, представляющий оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), перед заседанием его фракции в Берлине. По его словам, он предлагал снять ограничения по дальности использования вооружений и разрешить поставки Taurus, чтобы Киев мог «влиять на развитие конфликта». «Шольц извратил мое предложение», — сказал Мерц, отвечая на вопрос журналистки о том, считает ли он необходимым пригрозить РФ поставками ракет Киеву, если не прекратятся удары по территории Украины.
Шольц обвинял Мерца в рискованной политике по Украине и призвал не играть в русскую рулетку с безопасностью самой Германии. Мерц, по его словам, хочет предъявить России, которая является ядерной державой, ультиматум. В Бундестаге лидер ХДС, как отмечал канцлер, открыто заявил, что, если президент РФ не сделает того, что хочет Германия, с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут запущены вглубь России. По мнению Шольца, когда речь идет о вопросах войны и мира, нужен не непредсказуемый оппозиционный лидер, а хладнокровная голова.
Просьбы Киева
Киев давно просит у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше — около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.
Дискуссия о необходимости поставок Taurus снова разгорелась в Германии после решения США одобрить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Передачу Taurus поддерживают как лидеры ХДС Мерц и Свободной демократической партии Кристиан Линднер, так и вице-канцлер, глава Минэкономики Роберт Хабек, глава МИД Анналена Бербок.