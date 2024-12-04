Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС заявил, что не ставил ультиматумов Путину

Шольц обвинял Мерца в рискованной политике по Украине и призвал не играть в русскую рулетку с безопасностью самой Германии. Мерц, по его словам, хочет предъявить России, которая является ядерной державой, ультиматум. В Бундестаге лидер ХДС, как отмечал канцлер, открыто заявил, что, если президент РФ не сделает того, что хочет Германия, с завтрашнего дня немецкие крылатые ракеты будут запущены вглубь России. По мнению Шольца, когда речь идет о вопросах войны и мира, нужен не непредсказуемый оппозиционный лидер, а хладнокровная голова.