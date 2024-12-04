Небензя заявил, что поддержку террористам в Сирии оказывают США

«Враг будет разбит, какую бы поддержку внешние силы им ни оказывали, а таковые, несомненно, есть. По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают, прежде всего, американцы и их союзники», — приводит ТАСС слова постпреда.