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Казахстан примет председательство в Организации экономического сотрудничества

Заместитель Премьер-Министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает ИА El.kz со ссылкой на МИД РК.

Источник: МИД РК

В ходе заседания главы делегаций обсудили ключевые направления взаимодействия в рамках ОЭС и рассмотрели предложения по укреплению регионального экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел РК в своём выступлении отметил, что Республика Казахстан примет председательство в Организации в 2025 году, которое пройдёт под девизом «Продвижение региональной транспортной связанности и устойчивого развития».

Казахстанская сторона подчеркнула необходимость укрепления торгово-экономических связей между странами-членами ОЭС. В этой связи особое внимание было уделено вопросам развития транзитно-транспортных маршрутов, запуска высокоскоростных грузовых поездов, создания цифровой транзитной системы и увеличения объёмов внутрирегиональной торговли.

Также было предложено установить сотрудничество ОЭС с Исламской организацией продовольственной безопасности для решения общих задач в области обеспечения продовольственной безопасности.

Было отмечено, что Казахстан придаёт большое значение вопросам борьбы с изменением климата и развития «зелёной» экономики. В этой связи государства-члены ОЭС были приглашены принять активное участие в Региональном климатическом саммите, который пройдёт в 2026 году под эгидой ООН.

экономика