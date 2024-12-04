Казахстан примет председательство в Организации экономического сотрудничества

Было отмечено, что Казахстан придаёт большое значение вопросам борьбы с изменением климата и развития «зелёной» экономики. В этой связи государства-члены ОЭС были приглашены принять активное участие в Региональном климатическом саммите, который пройдёт в 2026 году под эгидой ООН.