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Президентом Намибии впервые избрали женщину

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Намибии и кандидат от правящей партии «СВАПО — Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» Нетумбо Нанди-Ндаитва победила на президентских выборах, которые состоялись 27 ноября. Об этом объявила избирательная комиссия после обработки всех поданных бюллетеней, сообщает ТАСС.

Источник: AP

«Нанди-Ндаитва получила 57% голосов избирателей», — приводит данные избиркома Намибийская радиовещательная корпорация. Никогда ранее женщина не стояла во главе Намибии.

В президентских выборах участвовали 15 кандидатов. Для победы в первом туре одному из них необходимо было набрать 50% плюс один голос избирателей.

72-летняя Нанди-Ндаитва является одной из наиболее опытных политиков Африки. Она училась в СССР и получила диплом по специальности «Работа и практика коммунистического молодежного движения». В последующие годы Нанди-Ндаитва занимала самые различные государственные посты, а также была депутатом парламента.