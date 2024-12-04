Президентом Намибии впервые избрали женщину

«Нанди-Ндаитва получила 57% голосов избирателей», — приводит данные избиркома Намибийская радиовещательная корпорация. Никогда ранее женщина не стояла во главе Намибии.
В президентских выборах участвовали 15 кандидатов. Для победы в первом туре одному из них необходимо было набрать 50% плюс один голос избирателей.
72-летняя Нанди-Ндаитва является одной из наиболее опытных политиков Африки. Она училась в СССР и получила диплом по специальности «Работа и практика коммунистического молодежного движения». В последующие годы Нанди-Ндаитва занимала самые различные государственные посты, а также была депутатом парламента.