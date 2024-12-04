Президентом Намибии впервые избрали женщину

72-летняя Нанди-Ндаитва является одной из наиболее опытных политиков Африки. Она училась в СССР и получила диплом по специальности «Работа и практика коммунистического молодежного движения». В последующие годы Нанди-Ндаитва занимала самые различные государственные посты, а также была депутатом парламента.