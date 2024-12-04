Песков оценил перспективы переговоров РФ и Украины

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сказал он.
В конце ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) Андрей Ермак отметил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ страны «хотя бы» к состоянию на 23 февраля 2022 года.
Свою позицию по разрешению кризиса на Украине Россия представила в июне этого года. Среди условий запуска мирного процесса — полный вывод украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (причем в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину), официальный отказ Украины от стремления вступить в НАТО, демилитаризация и денацификация страны, признание Киевом новых регионов (включая Крым и Севастополь) частью РФ, отмена всех западных санкций.