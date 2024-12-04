Песков оценил перспективы переговоров РФ и Украины

Свою позицию по разрешению кризиса на Украине Россия представила в июне этого года. Среди условий запуска мирного процесса — полный вывод украинских войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (причем в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину), официальный отказ Украины от стремления вступить в НАТО, демилитаризация и денацификация страны, признание Киевом новых регионов (включая Крым и Севастополь) частью РФ, отмена всех западных санкций.