Небензя: террористы в САР хвастаются поддержкой со стороны Киева

«Поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют», — сказал Небензя.