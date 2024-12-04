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Небензя: террористы в САР хвастаются поддержкой со стороны Киева

В Идлибе находятся украинские военные инструкторы из числа сотрудников ГУР.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* не скрывают, что их поддерживают украинские спецслужбы, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он подчеркнул, что террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны Украины.

«Поступили сообщения о том, что украинские специалисты в сопровождении террористов из ХТШ были замечены в научном центре провинции Алеппо. Боевики ХТШ факт их поддержки Украиной не только не скрывают, но и откровенно бравируют», — сказал Небензя.

Заявление прозвучало в ходе заседания Совбеза ООН.

Постпред РФ при ООН также отметил, что российская сторона хотела бы обратить особое внимание на «прослеживаемый след главного управления разведки Украины в организации боевой деятельности и снабжения оружием боевиков», которые действуют на северо-западе Сирийской Арабской Республики.

Он добавил, что в Идлибе находятся украинские военные инструкторы из числа сотрудников ГУР. Они готовили террористов ХТШ.

«Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к РФ и Сирии, идёт как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии», — говорится в заявлении.

Напомним, по данным журналистов, террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили Алеппо при поддержке украинских, советников, а также при помощи передовых технологий Соединённых Штатов.

Кроме того, стало известно, что спецподразделение Украины принимает участие в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.