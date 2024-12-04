Казахстанцев в Южной Корее попросили сохранять спокойствие

На сайте посольства Казахстана в Республике Корея, находящихся на территории страны казахстанцев, попросили:
- сохранять спокойствие;
- строго соблюдать рекомендации местных властей;
- воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.
«В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82−10−6572−9311».
По последним данным, президент Южной Кореи согласился отозвать военное положение. Юн Сок Ёль уже отозвал военных.
«Официально об отмене чрезвычайного режима объявят на ближайшем заседании правительства».
Также появилась информация, что руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране. Об этом пишет Yonhap News.
3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.