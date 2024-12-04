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Казахстанцев в Южной Корее попросили сохранять спокойствие

Посольство Казахстана в Республике Корея обратилось к соотечественникам, которые в настоящее время находятся в стране, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На сайте посольства Казахстана в Республике Корея, находящихся на территории страны казахстанцев, попросили:

  • сохранять спокойствие;
  • строго соблюдать рекомендации местных властей;
  • воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим незамедлительно связаться с Посольством по телефону горячей линии: +82−10−6572−9311».

Посольство Казахстана в Республике Корея.

По последним данным, президент Южной Кореи согласился отозвать военное положение. Юн Сок Ёль уже отозвал военных.

«Официально об отмене чрезвычайного режима объявят на ближайшем заседании правительства».

говорится в сообщении.

Также появилась информация, что руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в стране. Об этом пишет Yonhap News.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение.