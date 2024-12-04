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Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

Основная тема мероприятия сформулирована как «Будущее капитала и капитал будущего».

Источник: Аргументы и факты

В Москве 4 декабря на площадке Центра международной торговли начинается 15-й инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!», который традиционно откроет президент России Владимир Путин.

Форум продлится два дня — 4 и 5 декабря. Основная тема мероприятия сформулирована как «Будущее капитала и капитал будущего». В форуме примут участие представители власти, руководители российских и международных компаний, а также инвесторы, включая иностранных.

Первый день форума будет сосредоточен на глобальной макроэкономической повестке, в то время как второй день будет посвящен развитию розничных инвестиций и поиску внутренних источников финансирования.

Участие президента России ожидается в первый день форума, где он выступит на пленарной сессии и ответит на вопросы участников.

Ранее Путин провел в Кремле встречу с секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Беседа состоялась в рамках подготовки к заседанию Высшего госсовета в Минске.