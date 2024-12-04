Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров РФ и Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.
«Пока нет никаких оснований для переговоров», — цитирует его слова газета «Известия».
Песков подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла об открытости к диалогу. Кроме того, ряд государств, в том числе Катар, предлагают свои услуги в качестве посредников.
«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассматривать инициативы по урегулированию ситуации на Украине, если они продиктованы искренним стремлением к миру.