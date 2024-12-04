Fox: Трамп потребовал закрыть дело о подлоге, сославшись на помилование Байдена

По мнению Бланша и Боува, эти заявления применимы и к судебному преследованию в отношении Трампа: «С тех пор, как окружной прокурор [Алвин] Брэгг занял этот пост, он устраивает ровно тот политический театр, который осудил президент Байден». Адвокаты убеждены, что это дело «никогда не было бы возбуждено, если бы не политические взгляды Трампа и не политическая угроза, которую он представляет для коррумпированных политиков в Вашингтоне и за его пределами».