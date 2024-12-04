Fox: Трамп потребовал закрыть дело о подлоге, сославшись на помилование Байдена

«Дональд Трамп подает ходатайство об отклонении обвинительного заключения и отмене вердикта присяжных, — цитирует телеканал Fox News документ, поданный в суд Нью-Йорка. Адвокаты Тодд Бланш и Эмиль Боув объяснили это требование президентским иммунитетом, распространяющимся на Трампа. Кроме того, они сослались на решение Байдена помиловать своего сына Хантера», процитировав его указ в своем документе.
«Опубликовав указ о помиловании Хантера Байдена, который касается любых преступлений, которые могли быть совершены за 10 лет, президент Байден утверждал, что его сын “подвергается избирательному и несправедливому преследованию”, — напомнили юристы Трампа. — Президент Байден заявил, что “политика повлияла на процесс, что привело к судебной ошибке”.
По мнению Бланша и Боува, эти заявления применимы и к судебному преследованию в отношении Трампа: «С тех пор, как окружной прокурор [Алвин] Брэгг занял этот пост, он устраивает ровно тот политический театр, который осудил президент Байден». Адвокаты убеждены, что это дело «никогда не было бы возбуждено, если бы не политические взгляды Трампа и не политическая угроза, которую он представляет для коррумпированных политиков в Вашингтоне и за его пределами».
В конце мая Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. В ноябре судья Хуан Мерчан согласился отложить вынесение приговора по этому делу.