YTN: главная оппозиционная партия Южной Кореи потребовала отставки президента

В Южной Корее крупнейшая оппозиционная партия Демократическая партия потребовала от президента страны Юн Сок Ёля уйти в отставку и заявила о перспективе импичмента, сообщил телеканал YTN. На фоне ситуации в стране лидер правящей партии Гражданская сила Хан Дон Хун также призвал к незамедлительной отставке министра обороны Ким Ён Хёна.