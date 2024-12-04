YTN: главная оппозиционная партия Южной Кореи потребовала отставки президента

Кризис стал следствием объявленного накануне, 3 декабря, Юн Сок Ёлем решения о введении военного положения. Работа парламента и политических партий была запрещена. Глава государства мотивировал это необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» внутри страны.
Позднее депутаты Национального собрания проголосовали за отмену военного положения. Позднее правительство заявило, что одобряет такой шаг. Перед зданием парламента прошел митинг, несколько тысяч человек потребовали отставки президента. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.