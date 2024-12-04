Yonhap: военные пытались арестовать лидера оппозиции Южной Кореи

Южнокорейские военные предприняли неудачную попытку арестовать лидера оппозиционной Демократической партии «Тобуро» (ДПТ) Ли Чжэ Мёна и спикера парламента У Вон Сика, как сообщил официальный представитель «Тобуро» Чо Сын Нэ, передает агентство Yonhap.
По словам Чо, отряд спецназа вошел в здание парламента с намерением задержать Ли Чжэ Мёна в его офисе. Эти действия были зафиксированы камерами наблюдения. Сообщается, что два отряда действовали отдельно для ареста как Ли Чжэ Мёна, так и У Вон Сика. Чо Сын Нэ охарактеризовал такие действия как «попытку заговора с целью государственного переворота».
Проникновению спецназа в парламент предшествовали столкновения с гражданскими защитниками здания, которые предотвращали вход военных. В конечном итоге, военные смогли войти в здание через окна. Однако депутаты успели проголосовать за отмену военного положения, после чего спецназ покинул парламент.
Ранее сообщалось, что южнокорейское правительство решило отменить военное положение в стране. Согласно конституции страны, глава государства обязан отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов высказался против.