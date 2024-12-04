Песков: в Кремле внимательно наблюдают за тревожной ситуацией в Южной Корее

Южная Корея переживает политический кризис после того, как президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Этот шаг, вызвавший международную обеспокоенность и внутренние разногласия, подорвал политическое положение президента, поставив его на грань импичмента, считают эксперты.