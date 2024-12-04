Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

Карлсон также указал на причины, почему он решил провести интервью. По его словам, он и его команда пытаются показать американцам точку зрения, отличную от той, которую «они видят у NBC News и The New York Times». По мнению журналиста, обычные граждане США не понимают, что мир приблизился к ядерному конфликту больше, чем во времена Карибского кризиса.