Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы провести интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Мы только что завершили интервью, и это было невероятно интересно. Оно будет выпущено скоро. Я надеюсь, что вы его посмотрите», — поделился он.
Журналист поделился вопросами, которые он обсудил во время беседы с Лавровым. Так, темой для беседы стали взаимоотношения России и США, роль избрания Дональда Трампа новым американским лидером, а также возможность избежания более глобального конфликта.
Карлсон также указал на причины, почему он решил провести интервью. По его словам, он и его команда пытаются показать американцам точку зрения, отличную от той, которую «они видят у NBC News и The New York Times». По мнению журналиста, обычные граждане США не понимают, что мир приблизился к ядерному конфликту больше, чем во времена Карибского кризиса.
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