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Вице-президент Намибии Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-лидером страны

Всеобщие выборы в Намибии прошли 27 ноября.

Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на выборах главы государства. Подробности сообщает избирательная комиссия в своих социальных сетях.

Таким образом, политик стала первой женщиной-президентом в истории страны. Выборный процесс состоялся в Намибии 27 ноября.

Нетумбо Нанди-Ндаитва является членом правящей партии СВАПО «Народная организация Юго-Западной Африки». Она набрала 57,31 процента голосов. Политика выбрали 638 тысяч человек.

При этом ситуация в государстве остается сложной. Сторонники оппозиции не согласились с выбором граждан.

Ранее сообщалось, что в своей политике Нетумбо Нанди-Ндаитва уделит внимание экономике. Ее предшественник был заинтересован в том, чтобы присоединиться к БРИКС.