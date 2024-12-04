Вице-президент Намибии Нанди-Ндаитва стала первой женщиной-лидером страны

Вице-президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на выборах главы государства. Подробности сообщает избирательная комиссия в своих социальных сетях.
Таким образом, политик стала первой женщиной-президентом в истории страны. Выборный процесс состоялся в Намибии 27 ноября.
Нетумбо Нанди-Ндаитва является членом правящей партии СВАПО «Народная организация Юго-Западной Африки». Она набрала 57,31 процента голосов. Политика выбрали 638 тысяч человек.
При этом ситуация в государстве остается сложной. Сторонники оппозиции не согласились с выбором граждан.
Ранее сообщалось, что в своей политике Нетумбо Нанди-Ндаитва уделит внимание экономике. Ее предшественник был заинтересован в том, чтобы присоединиться к БРИКС.