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Sky News: Британия не намерена отправлять солдат на Украину

По данным СМИ, Париж и Лондон возобновили дискуссии об отправке военных на Украину.

Власти Британии не планируют отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, сообщает Sky News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от представителя канцелярии премьер-министра Кира Стармера.

«Таких планов нет», — заявил он.

Напомним, по данным французской газеты Le Monde, Париж и Лондон возобновили дискуссии об отправке западных военных на Украину. Кроме того, Франция и Париж не исключают, что «могут возглавить коалицию по Украине».

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер впервые заявил о переговорах в контексте конфликта на Украине. При этом он утверждает, что для завершения конфликта Британия «должна продолжать вооружать Киев».