Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму

В списках кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году значится имя Анастасии Боцан-Харченко, дочери основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислава Наумова.
По словам Наумова, стартовала программа развития избранных депутатов, которые будут формировать списки кандидатов в регионах, и он уверен, что среди них будет Анастасия Владимировна.
Наумов отметил, что нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий решил привлечь Боцан-Харченко к партийной деятельности. В ноябре она была назначена управляющим «Фонда Жириновского», который создал сам основатель партии.
Кроме того, Слуцкий привлек ее к подготовке юбилейного съезда, намеченного на 13 декабря, и подключил к оргкомитету, занятому подготовкой празднования 80-летия со дня рождения Жириновского.
Ранее сообщалось, что депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин в зоне спецоперации обнаружил двойника политика Владимира Жириновского.