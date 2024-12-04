Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму

В списках кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году значится имя Анастасии Боцан-Харченко, дочери основателя партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислава Наумова.