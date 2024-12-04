Такер Карлсон заявил, что прибыл в Москву ради разговора с Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского главы МИД Сергея Лаврова. Подробности он написал на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
Карлсон выложил в соцсеть видеозапись, которая была записана на Красной площади. На ней он рассказал, что прибыл в Москву ради российского политика.
Журналист добавил, что запись уже завершена. В ближайшее время видео будет опубликовано в Сети.
«Оно получилось абсолютно захватывающим», — обратил внимание Карлсон.
Ранее журналист рассказывал, что посольство Соединенных Штатов в Киеве запретило Зеленскому давать ему интервью. Команда Карлсона более года пыталась согласовать беседу.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.