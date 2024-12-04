Генсек НАТО предупредил Трампа об угрозе из-за Украины

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у Украины нет перспектив начать переговоры с Россией с позиции силы, а генсек НАТО нереалистично смотрит на сложившееся положение дел. «Прежде чем делать такие заявления, господин Рютте пусть лучше последит за ситуацией и не разбрасывается такими ничем не подкрепленными лозунгами», — сказал он.