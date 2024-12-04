Киев оказывает поддержку сирийским боевикам, координирующим свои действия для противодействия Российской Федерации, пишет The New York Times.
Представитель американской гуманитарной организации Муаз Мустафа рассказал, что между террористами в САР и Украиной «была и продолжается» координация по данному вопросу.
Кроме того, исполнительный директор Сирийской чрезвычайной оперативной группы добавил, что боевики и украинская сторона взаимодействуют по вопросу оказания медицинской помощи.
«Для них естественно координировать свои действия», — сказал Мустафа.
Он также подчеркнул, что желание сотрудничать с Киевом «стало ещё одним фактором», который сподвигнул террористов к атаке.
Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* не скрывают, что их поддерживают украинские спецслужбы.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.