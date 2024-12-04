Начальники управлений администрации президента Южной Кореи подали в отставку

В свою очередь, Ассоциация юристов за демократические перемены («Минбён») подала в суд на Юн Сок Ёля за нарушение им положений конституции при объявлении военного положения. Юристы полагают, что экстренное объявление президента было антиконституционным действием, нарушившим базовые права, включая право на свободу собраний, свободу слова и самовыражения, а также свободу в повседневной деятельности.