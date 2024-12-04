Начальники управлений администрации президента Южной Кореи подали в отставку

В свою очередь, Ассоциация юристов за демократические перемены («Минбён») подала в суд на Юн Сок Ёля за нарушение им положений конституции при объявлении военного положения. Юристы полагают, что экстренное объявление президента было антиконституционным действием, нарушившим базовые права, включая право на свободу собраний, свободу слова и самовыражения, а также свободу в повседневной деятельности.
Ранее крупнейшая оппозиционная партия Демократическая партия «Тобуро» потребовала от Юн Сок Ёля уйти в отставку, пригрозив запустить процедуру импичмента. Ухода президента добивается и Федерация профсоюзов Южной Кореи, объявившая о начале бессрочной забастовки.
Кризис стал следствием объявленного накануне, 3 декабря, Юн Сок Ёлем решения о введении военного положения. Работа парламента и политических партий была запрещена. Глава государства мотивировал это необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» внутри страны.
Позднее Национальное собрание, в котором 170 из 300 мандатов принадлежит партии «Тобуро», проголосовало за отмену военного положения. Правительство заявило, что одобряет такой шаг. Перед зданием парламента прошел митинг, несколько тысяч человек потребовали отставки президента. Сообщалось о столкновениях с военной полицией.