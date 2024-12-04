Президенту Южной Кореи грозит импичмент и после отмены военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель нарушил процедуру введения военного положения. О последствиях рассказала профессор специализированной юридической магистратуры Университета Коре Чха Чжин А в эфире южнокорейского телеканала SBS.
По ее словам, национальному лидеру даже после отмены военного положения грозит импичмент.
«В указе после введения ВП был прописан запрет на осуществления парламентом своей деятельности, и это ущемляет право Национального собрания требовать отмены ВП», — указала Коре Чха Чжин А.
Юрист добавила, что это самое очевидное нарушение конституции. Также стоит принять во внимание то, что особый режим был введен без заседания правительства. Требования парламента также были отложены. Все это может грозить президенту потерей места.
Напомним, что Юн Сок Ель объявил о введении военного положения 3 декабря. Он заявил, что это необходимо, что «вычистить просеверокорейские силы». Парламент же проголосовал за отмену военного положения, приняв соответствующее решение единогласно.
Однако после этого президент не стал незамедлительно отменять введенный режим. Он выступил только через несколько часов, а заседание было проведено с опозданием. На нем решение отменить режим было оформлено официально.